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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Молдова
Австрия - Молдова: обзор матча 15 ноября 2021
Австрия
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
4 : 1
Завершен
Молдова
4'
М. Арнаутович
22'
К. Триммель
55'
М. Арнаутович (П)
83'
Д. Любичич
60'
Й. Николаеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Молдова
84'
Замена
М. Кожокару
️️️️
Д. Спэтару
ГОЛ! 4:1!
Д. Любичич
Пас отдал
М. Забитцер
83'
Замена
С. Пош
️️️️
А. Драгович
81'
Замена
Э. Кара
️️️️
М. Груль
81'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Н. Зайвальд
72'
60'
ГОЛ! 3:1!
Й. Николаеску
Пас отдал
К. Дрош
58'
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
Е. Кочук
58'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
А. Пунтус
Замена
Д. Любичич
️️️️
Ф. Гриллич
58'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Шауб
58'
55'
Желтая карточка
В. Посмак
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Арнаутович
55'
46'
Замена
М. Йосипой
️️️️
А. Розгонюк
ГОЛ! 2:0!
К. Триммель
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
К. Триммель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
17
Артем Пунтус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
0
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
0
Эркан Кара
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Линднер
2
Ульмер
15
Линхарт
3
Драгович
16
Триммель
10
Гриллич
6
Зайвальд
17
Шауб
9
Забитцер
19
Груль
7
Арнаутович
3-2-3-1
12
Намашко
16
Болохан
15
Жардан
10
Кочук
5
Посмак
21
Ревенко
9
Спэтару
7
Ионицэ
8
Дрош
17
Пунтус
3
Драгович
5
Пош
5
Пош
3
Драгович
10
Гриллич
19
Любичич
19
Любичич
10
Гриллич
6
Зайвальд
6
Илсанкер
6
Илсанкер
6
Зайвальд
19
Груль
0
Кара
0
Кара
19
Груль
17
Шауб
20
Онисиво
20
Онисиво
17
Шауб
0
Розгонюк
0
Йосипой
0
Йосипой
0
Розгонюк
9
Спэтару
13
Кожокару
13
Кожокару
9
Спэтару
10
Кочук
11
Гынсарь
11
Гынсарь
10
Кочук
17
Пунтус
9
Николаеску
9
Николаеску
17
Пунтус
Остались в запасе
Австрия
Молдова
26
Алессандро Шепф
ЦП
13
Даниэль Бахман
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
0
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
13
Даниэль Бахман
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
0
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
Остались в запасе
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Австрия - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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