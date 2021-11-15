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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Италия
Северная Ирландия - Италия: обзор матча 15 ноября 2021
Северная Ирландия
15.11.2021, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Италия
Желтая карточка
Б. Пикок-Фаррел
83'
80'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Эмерсон
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Сэйвилл
72'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Г. Уит
72'
69'
Замена
М. Локателли
️️️️
Жоржиньо
68'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Л. Инсинье
64'
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
Д. Магеннис
57'
46'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
С. Тонали
9'
Желтая карточка
С. Тонали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Том Фланаган
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Джанмарко Феррари
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-4-1
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
5
Фланаган
5
Эванс
3
Льюис
14
Даллас
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
18
Уит
8
Дэвис
21
Магеннис
4-1-2-3
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
19
Бонуччи
15
Ачерби
13
Эмерсон
8
Тонали
8
Жоржиньо
18
Барелла
11
Берарди
14
Кьеза
10
Инсинье
6
Сэйвилл
13
Эванс
13
Эванс
6
Сэйвилл
18
Уит
11
Вашингтон
11
Вашингтон
18
Уит
8
Жоржиньо
5
Локателли
5
Локателли
8
Жоржиньо
8
Тонали
16
Кристанте
16
Кристанте
8
Тонали
10
Инсинье
20
Бернардески
20
Бернардески
10
Инсинье
18
Барелла
9
Белотти
9
Белотти
18
Барелла
13
Эмерсон
20
Скамакка
20
Скамакка
13
Эмерсон
Остались в запасе
Северная Ирландия
Италия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Алекс Мерет
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Маттео Пессина
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Алекс Мерет
ВР
12
Алессио Краньо
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Маттео Пессина
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Северная Ирландия - Италия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
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