Составы команд
22
Микаутадзе
15
Окриашвили
6
Абурджания
7
Давиташвили
12
Лобжанидзе
11
Квилитая
Остались в запасе
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
1
Георгий Мамардашвили
ВР
25
Сотирис Александропулос
ЦП
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
Остались в запасе
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
1
Георгий Мамардашвили
ВР
Остались в запасе
25
Сотирис Александропулос
ЦП
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
Статистика матча Грузия - Греция