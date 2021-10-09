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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Болгария
Литва - Болгария: обзор матча 09 октября 2021
Литва
09.10.2021, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
3 : 1
Завершен
Болгария
18'
Ю. Ласицкас
82'
Ф. Черных
84'
Ф. Черных
64'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Болгария
Замена
М. Дапкус
️️️️
Ф. Черных
90'
87'
Замена
Д. Янков
️️️️
Т. Неделев
ГОЛ! 3:1!
Ф. Черных
Пас отдал
О. Вербицкас
84'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Черных
Пас отдал
Ю. Ласицкас
82'
Желтая карточка
А. Новиковас
78'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
К. Лаукжемис
74'
72'
Замена
С. Делев
️️️️
Г. Йомов
72'
Замена
К. Крастев
️️️️
Д. Илиев
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Десподов
Желтая карточка
К. Лаукжемис
62'
61'
Замена
И. Чочев
️️️️
П. Витанов
60'
Желтая карточка
Г. Йомов
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
49'
46'
Желтая карточка
П. Витанов
29'
Желтая карточка
В. Антов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ласицкас
Пас отдал
А. Новиковас
18'
14'
Пенальти не реализован!
Д. Илиев
Желтая карточка
Э. Вайткунас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Болгария
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
5
Петар Витанов
ОП
16
Кристиян Малинов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
0
Martin Lukov
ЦФ
17
Георги Йомов
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
0
Титас Крапикас
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Болгария
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Борислав Цонев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
21
Калоян Крастев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
3-3-2-2
1
Шеткус
23
Баравикас
6
Шаткус
2
Климавичус
13
Ласицкас
19
Мегелайтис
8
Вайткунас
14
Сливка
11
Новиковас
9
Лаукжемис
10
Черных
4-1-2-1-3
6
Антов
3
Христов
15
Христов
15
Божиков
5
Витанов
16
Малинов
8
Неделев
11
Десподов
20
Илиев
17
Йомов
0
10
Черных
17
Дапкус
17
Дапкус
10
Черных
9
Лаукжемис
19
Казлаускас
19
Казлаускас
9
Лаукжемис
5
Витанов
18
Чочев
18
Чочев
5
Витанов
8
Неделев
7
Янков
7
Янков
8
Неделев
20
Илиев
21
Крастев
21
Крастев
20
Илиев
17
Йомов
10
Делев
10
Делев
17
Йомов
Остались в запасе
Литва
Болгария
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
0
Титас Крапикас
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
7
Борислав Цонев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
0
Титас Крапикас
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Караджов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
7
Борислав Цонев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Литва - Болгария
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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