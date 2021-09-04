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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Турция
Гибралтар - Турция: обзор матча 04 сентября 2021
Гибралтар
04.09.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
0 : 3
Завершен
Турция
54'
Х. Дервисоглу
65'
Х. Чалханоглу
83'
К. Караман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Турция
83'
ГОЛ! 0:3!
К. Караман
Пас отдал
М. Мюлдюр
81'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Д. Сеюнджу
Замена
Р. Стач
️️️️
Т. Де Барр
73'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Э. Эрнандес
68'
66'
Замена
М. Демирал
️️️️
К. Актюркоглу
65'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Э. Караджа
54'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
Х. Чалханоглу
46'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Э. Унал
46'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
З. Челик
46'
Замена
К. Караман
️️️️
Т. Антальялы
Желтая карточка
Т. Де Барр
36'
17'
Желтая карточка
О. Кекчю
4'
Пенальти не реализован!
Э. Унал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Энес Унал
ЦФ
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
0
Richard Felipes
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Кенан Караман
ЦФ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-2-3-2
23
Коулинг
4
Сержант
20
Бритто
6
Чиполина
21
Муэли
2
Вайзмэн
22
Торилья
8
Ронан
3
Валарино
10
Де Барр
22
Эрнандес
4-1-1-2-2
1
Чакир
2
Челик
22
Айхан
4
Сеюнджу
18
Мюлдюр
14
Антальялы
6
Кекчю
11
Языджи
7
Актюркоглу
17
Караджа
9
Унал
22
Эрнандес
16
Кумбес
16
Кумбес
22
Эрнандес
10
Де Барр
9
Стач
9
Стач
10
Де Барр
2
Челик
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
2
Челик
4
Сеюнджу
13
Йилмаз
13
Йилмаз
4
Сеюнджу
7
Актюркоглу
3
Демирал
3
Демирал
7
Актюркоглу
14
Антальялы
9
Караман
9
Караман
14
Антальялы
9
Унал
26
Дервисоглу
26
Дервисоглу
9
Унал
Остались в запасе
Гибралтар
Турция
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
0
Richard Felipes
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
0
Салих Учан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
0
Richard Felipes
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Остались в запасе
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
0
Салих Учан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Гибралтар - Турция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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