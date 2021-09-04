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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Молдова
Шотландия - Молдова: обзор матча 04 сентября 2021
Шотландия
04.09.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Молдова
14'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Молдова
90'
+5
Замена
Н. Клещенко
️️️️
А. Ионицэ
88'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
С. Платика
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Л. Дайкс
84'
77'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Замена
Л. Купер
️️️️
Э. Робертсон
73'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Б. Гилмор
73'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Нисбет
65'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Д. МакГинн
65'
46'
Замена
К. Дрош
️️️️
М. Гечев
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
Н. Паттерсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
0
Михаил Гечев
ЛВ
11
Раду Гынсарь
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
16
Лиам Купер
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Молдова
12
Себастьян Агачи
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
14
Николай Милинчану
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
5
Хэнли
3
Робертсон
22
Паттерсон
8
Гилмор
7
МакГинн
11
Кристи
17
Нисбет
9
Дайкс
3-2-2-1-1
12
Аврам
15
Жардан
4
Потырнике
16
Болохан
22
Раца
2
Рябчук
11
Гынсарь
7
Ионицэ
0
Гечев
20
Платика
3
Робертсон
16
Купер
16
Купер
3
Робертсон
9
Дайкс
18
Тернбулл
18
Тернбулл
9
Дайкс
7
МакГинн
8
МакГрегор
8
МакГрегор
7
МакГинн
8
Гилмор
23
МакЛин
23
МакЛин
8
Гилмор
17
Нисбет
10
Адамс
10
Адамс
17
Нисбет
0
Гечев
8
Дрош
8
Дрош
0
Гечев
20
Платика
9
Спэтару
9
Спэтару
20
Платика
7
Ионицэ
20
Клещенко
20
Клещенко
7
Ионицэ
Остались в запасе
Шотландия
Молдова
20
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
12
Себастьян Агачи
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Лиам Келли
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
12
Себастьян Агачи
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Статистика матча Шотландия - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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