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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Казахстан
Финляндия - Казахстан: обзор матча 04 сентября 2021
Финляндия
04.09.2021, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Казахстан
60'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Казахстан
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Пукки
90'
+2
Замена
Т. Спарв
️️️️
Р. Шуллер
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Жарынбетов
81'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Г. Жуков
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Й. Похьянпало
80'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Р. Тэйлор
78'
Замена
У. Ниссила
️️️️
О. Валакари
78'
76'
Желтая карточка
Т. Эрланов
72'
Замена
И. Куат
️️️️
М. Тайкенов
72'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
А. Аимбетов
Желтая карточка
Н. Алхо
64'
63'
Замена
А. Тагыберген
️️️️
Р. Оразов
63'
Замена
В. Васильев
️️️️
А. Таттыбаев
62'
Желтая карточка
Р. Оразов
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Й. Уронен
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
0
Айдос Таттыбаев
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
16
Урхо Ниссила
ЦФ
14
Каан Кайринен
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ОП
10
Самат Жарынбетов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
6
Алибек Касым
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
3-2-3-2
1
Градецки
18
Уронен
21
Вяйсянен
3
О'Шонесси
17
Алхо
2
Араюри
15
Валакари
11
Шуллер
7
Тэйлор
20
Похьянпало
10
Пукки
4-1-3-2
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
23
Эрланов
6
Тайкенов
22
Тапалов
7
Жуков
20
Оразов
11
Вороговский
17
Аимбетов
0
Таттыбаев
11
Шуллер
14
Спарв
14
Спарв
11
Шуллер
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
15
Валакари
16
Ниссила
16
Ниссила
15
Валакари
7
Тэйлор
14
Кайринен
14
Кайринен
7
Тэйлор
10
Пукки
26
Форсс
26
Форсс
10
Пукки
0
Таттыбаев
14
Васильев
14
Васильев
0
Таттыбаев
7
Жуков
10
Жарынбетов
10
Жарынбетов
7
Жуков
6
Тайкенов
5
Куат
5
Куат
6
Тайкенов
20
Оразов
8
Тагыберген
8
Тагыберген
20
Оразов
17
Аимбетов
17
Шушеначев
17
Шушеначев
17
Аимбетов
Остались в запасе
Финляндия
Казахстан
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ОП
6
Алибек Касым
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
Остались в запасе
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ОП
6
Алибек Касым
ЦФ
21
Султанбек Астанов
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Финляндия - Казахстан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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