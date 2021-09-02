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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Северная Ирландия
Литва - Северная Ирландия: обзор матча 02 сентября 2021
Литва
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 4 тур
1 : 4
Завершен
Северная Ирландия
54'
Р. Баравикас
20'
Д. Баллард
52'
К. Вашингтон (П)
67'
Ш. Ловери
82'
П. МакНэйр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Северная Ирландия
Желтая карточка
Р. Баравикас
90'
89'
Замена
Т. Фланаган
️️️️
М. Смит
82'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
П. МакНэйр
82'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
Д. Томпсон
82'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Ш. Ловери
82'
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. Вашингтон
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
Ф. Черных
80'
Замена
К. Узела
️️️️
О. Вербицкас
80'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Э. Дубицкас
74'
Замена
Д. Бараускас
️️️️
В. Славицкас
74'
67'
ГОЛ! 1:3!
Ш. Ловери
Пас отдал
Д. Томпсон
Желтая карточка
В. Славицкас
65'
63'
Желтая карточка
П. МакНэйр
Пенальти не реализован!
А. Новиковас
63'
60'
Желтая карточка
К. Вашингтон
ГОЛ! 1:2!
Р. Баравикас
Пас отдал
А. Новиковас
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Вашингтон
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баллард
Пас отдал
К. Вашингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
19
Линас Мегелайтис
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
5
Вайдас Славицкас
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
1
Эрнестас Шеткус
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Майкл Смит
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Литва
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Модестас Воробьевас
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
11
Элигиюс Янкаускас
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
21
Доминикас Бараускас
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦФ
12
Игнас Плукас
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Нилл МакГинн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
5
Том Фланаган
ЦФ
19
Лайам Доннелли
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
3-4-4
23
Баравикас
13
Ласицкас
6
Шаткус
3
Уткус
19
Мегелайтис
11
Новиковас
18
Вербицкас
5
Славицкас
1
Шеткус
9
Дубицкас
10
Черных
4-3-2
23
Пикок-Фаррел
4
Баллард
17
МакНэйр
20
Кэткарт
3
Льюис
8
Дэвис
6
Томпсон
16
Маккэнн
11
Вашингтон
9
Ловери
18
Вербицкас
0
Узела
0
Узела
18
Вербицкас
10
Черных
11
Янкаускас
11
Янкаускас
10
Черных
9
Дубицкас
19
Казлаускас
19
Казлаускас
9
Дубицкас
5
Славицкас
21
Бараускас
21
Бараускас
5
Славицкас
11
Вашингтон
15
Джонс
15
Джонс
11
Вашингтон
6
Томпсон
0
МакКалмонт
0
МакКалмонт
6
Томпсон
18
Смит
5
Фланаган
5
Фланаган
18
Смит
9
Ловери
10
Лафферти
10
Лафферти
9
Ловери
Остались в запасе
Литва
Северная Ирландия
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Модестас Воробьевас
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦФ
12
Игнас Плукас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
12
Конор Азар
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
19
Лайам Доннелли
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Модестас Воробьевас
ЦП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
2
Линас Климавичус
ЦФ
12
Игнас Плукас
ЦФ
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
19
Лайам Доннелли
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Литва - Северная Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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