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Литва - Северная Ирландия

02.09.2021, Четверг, 21:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Литва - Северная Ирландия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швейцария 8 5 3 0 15:2 +13 18
2. Италия 8 4 4 0 13:2 +11 16
3. Северная Ирландия 8 2 3 3 6:7 -1 9
4. Болгария 8 2 2 4 6:14 -8 8
5. Литва 8 1 0 7 4:19 -15 3
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