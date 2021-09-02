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Грузия - Косово

02.09.2021, Четверг, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Грузия - Косово
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 8 6 1 1 15:5 +10 19
2. Швеция 8 5 0 3 12:6 +6 15
3. Греция 8 2 4 2 8:8 0 10
4. Грузия 8 2 1 5 6:12 -6 7
5. Косово 8 1 2 5 5:15 -10 5
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