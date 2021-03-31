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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Фарерские острова
Шотландия - Фарерские острова: обзор матча 31 марта 2021
Шотландия
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 3 тур
4 : 0
Завершен
Фарерские острова
7'
Д. МакГинн
53'
Д. МакГинн
60'
Ч. Адамс
70'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Фарерские острова
Желтая карточка
К. Нисбет
90'
+2
Замена
Л. Палмер
️️️️
Р. Фрейзер
79'
Замена
С. Маккена
️️️️
К. Тирни
79'
76'
Замена
Р. Балдвинссон
️️️️
С. Наттестад
76'
Замена
Х. Ватнсдаль
️️️️
Й. Эдмундссон
Замена
Д. Флек
️️️️
К. МакГрегор
73'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Ч. Адамс
73'
ГОЛ! 4:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Э. Робертсон
70'
69'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Я. Бископсте Андреасен
69'
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
С. Ватнхамар
Замена
К. Нисбет
️️️️
Л. Дайкс
68'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
К. Тирни
60'
58'
Замена
А. Йонссон
️️️️
М. Ольсен
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
К. Тирни
53'
44'
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
К. Тирни
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Скотт Маккена
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
3-4-1-2
21
Гордон
6
Тирни
5
Хэнли
3
Робертсон
8
МакГрегор
4
Мактоминей
23
МакЛин
7
МакГинн
20
Фрейзер
10
Адамс
9
Дайкс
4-5-1
1
Нильсен
13
Андреасен
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
9
Соренсен
10
Ватнхамар
8
Хендрикссон
6
Ханссон
10
Ольсен
14
Эдмундссон
6
Тирни
16
Маккена
16
Маккена
6
Тирни
20
Фрейзер
22
Палмер
22
Палмер
20
Фрейзер
8
МакГрегор
14
Флек
14
Флек
8
МакГрегор
9
Дайкс
17
Нисбет
17
Нисбет
9
Дайкс
10
Адамс
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Адамс
14
Эдмундссон
8
Ватнсдаль
8
Ватнсдаль
14
Эдмундссон
10
Ольсен
19
Йонссон
19
Йонссон
10
Ольсен
5
Наттестад
15
Балдвинссон
15
Балдвинссон
5
Наттестад
13
Андреасен
11
Ольсен
11
Ольсен
13
Андреасен
10
Ватнхамар
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
10
Ватнхамар
Остались в запасе
Шотландия
Фарерские острова
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
8
Трондур Йенсен
ОП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
21
Джон МакЛафлин
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
Остались в запасе
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
8
Трондур Йенсен
ОП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Шотландия - Фарерские острова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
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