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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Казахстан
Украина - Казахстан: обзор матча 31 марта 2021
Украина
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Казахстан
20'
Р. Яремчук
59'
С. Мужиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Казахстан
90'
+1
Желтая карточка
С. Покатилов
Желтая карточка
Марлос
90'
Желтая карточка
А. Зинченко
89'
Замена
А. Тымчик
️️️️
А. Караваев
87'
87'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Нургалиев
Замена
А. Довбик
️️️️
Н. Шапаренко
81'
70'
Желтая карточка
Р. Каримов
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Мораес
67'
Замена
Марлос
️️️️
С. Сидорчук
67'
62'
Желтая карточка
Я. Вороговский
60'
Замена
Р. Каримов
️️️️
А. Аимбетов
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Мужиков
Пас отдал
А. Нургалиев
46'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
А. Абикен
46'
Замена
М. Быстров
️️️️
Т. Досмагамбетов
46'
Замена
Р. Оразов
️️️️
А. Тагыберген
43'
Желтая карточка
С. Мужиков
36'
Желтая карточка
А. Абикен
ГОЛ! 1:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Зинченко
20'
6'
Желтая карточка
Н. Алип
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
19
Алуизио Мораес
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
19
Руслан Валиуллин
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
0
Данияр Усенов
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Трубин
2
Михайличенко
4
Кривцов
22
Матвиенко
17
Зинченко
21
Караваев
10
Шапаренко
5
Сидорчук
8
Малиновский
9
Яремчук
19
Мораес
4-5-1
1
Покатилов
2
Малый
22
Марочкин
3
Алип
19
Досмагамбетов
19
Валиуллин
14
Нургалиев
7
Мужиков
8
Тагыберген
8
Абикен
17
Аимбетов
19
Мораес
20
Зубков
20
Зубков
19
Мораес
21
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
21
Караваев
5
Сидорчук
11
Марлос
11
Марлос
5
Сидорчук
10
Шапаренко
11
Довбик
11
Довбик
10
Шапаренко
8
Тагыберген
20
Оразов
20
Оразов
8
Тагыберген
19
Досмагамбетов
4
Быстров
4
Быстров
19
Досмагамбетов
8
Абикен
11
Вороговский
11
Вороговский
8
Абикен
14
Нургалиев
23
Тунгышбаев
23
Тунгышбаев
14
Нургалиев
17
Аимбетов
19
Каримов
19
Каримов
17
Аимбетов
Остались в запасе
Украина
Казахстан
1
Георгий Бущан
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Андрей Шевченко
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
0
Данияр Усенов
ЦП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Максим Самородов
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
13
Олжас Керимжанов
ЦЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
0
Данияр Усенов
ЦП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
10
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Украина - Казахстан
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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