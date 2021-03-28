Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Фарерские острова
Австрия - Фарерские острова: обзор матча 28 марта 2021
Австрия
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Фарерские острова
30'
А. Драгович
37'
К. Баумгартнер
44'
С. Калайджич
19'
С. Наттестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Фарерские острова
Замена
Ю. Демир
️️️️
Л. Шауб
85'
80'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Х. Ханссон
Замена
К. Онисиво
️️️️
К. Баумгартнер
76'
Замена
К. Триммель
️️️️
С. Ляйнер
76'
74'
Замена
П. Кнудсен
️️️️
Й. Эдмундссон
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Алаба
64'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
С. Калайджич
63'
59'
Замена
Я. Бископсте Андреасен
️️️️
Х. Ватнсдаль
58'
Замена
Й. Бьярталид
️️️️
С. Ватнхамар
58'
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
М. Ольсен
45'
+2
Желтая карточка
Б. Хендрикссон
ГОЛ! 3:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Д. Алаба
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Баумгартнер
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Драгович
Пас отдал
С. Ляйнер
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Наттестад
Пас отдал
Й. Эдмундссон
Желтая карточка
Ф. Гриллич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Австрия
12
Павао Перван
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
17
Юсуф Демир
ЦФ
7
Адриан Грбич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
20
Дан Сойлу
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
11
Петур Кнудсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
3-3-2-1-1
17
Шлагер
5
Траунер
3
Драгович
8
Алаба
2
Ульмер
10
Гриллич
19
Ляйнер
9
Забитцер
17
Шауб
10
Баумгартнер
9
Калайджич
4-5-1
1
Нильсен
8
Ватнсдаль
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
9
Соренсен
8
Хендрикссон
10
Ватнхамар
6
Ханссон
10
Ольсен
14
Эдмундссон
8
Алаба
26
Шепф
26
Шепф
8
Алаба
10
Баумгартнер
20
Онисиво
20
Онисиво
10
Баумгартнер
19
Ляйнер
16
Триммель
16
Триммель
19
Ляйнер
17
Шауб
17
Демир
17
Демир
17
Шауб
9
Калайджич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Калайджич
6
Ханссон
11
Ольсен
11
Ольсен
6
Ханссон
14
Эдмундссон
11
Кнудсен
11
Кнудсен
14
Эдмундссон
10
Ольсен
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
10
Ольсен
10
Ватнхамар
7
Бьярталид
7
Бьярталид
10
Ватнхамар
8
Ватнсдаль
13
Андреасен
13
Андреасен
8
Ватнсдаль
Остались в запасе
Австрия
Фарерские острова
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Даниэль Бахман
ВР
4
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
20
Дан Сойлу
ЦП
8
Трондур Йенсен
ОП
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Даниэль Бахман
ВР
4
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
20
Дан Сойлу
ЦП
8
Трондур Йенсен
ОП
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Австрия - Фарерские острова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Австрия
Фарерские острова
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+