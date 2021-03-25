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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Фарерские острова
Молдова - Фарерские острова: обзор матча 25 марта 2021
Молдова
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фарерские острова
9'
Й. Николаеску
83'
М. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Фарерские острова
Замена
А. Кожокарь
️️️️
В. Раца
86'
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Ольсен
78'
Замена
М. Ольсен
️️️️
Й. Эдмундссон
78'
Замена
А. Йонссон
️️️️
С. Ватнхамар
76'
Желтая карточка
Г. Ватнхамар
Замена
В. Постолачи
️️️️
В. Дамашкан
72'
Замена
М. Каймаков
️️️️
К. Карп
72'
69'
Замена
Й. Бьярталид
️️️️
Х. Ханссон
Желтая карточка
И. Армаш
47'
Желтая карточка
А. Ионицэ
46'
40'
Замена
Х. Ватнсдаль
️️️️
О. Фэре
Желтая карточка
В. Раца
35'
27'
Желтая карточка
Д. Соренсен
18'
Желтая карточка
Х. Ханссон
ГОЛ! 1:0!
Й. Николаеску
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
20
Ион Дрэган
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
20
Дан Сойлу
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
3-3-1-2
12
Намашко
6
Епуряну
2
Армаш
15
Жардан
2
Рябчук
22
Карп
22
Раца
7
Ионицэ
9
Николаеску
10
Дамашкан
4-4-1-1
1
Нильсен
15
Фэре
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
10
Ватнхамар
6
Ханссон
8
Хендрикссон
9
Соренсен
14
Эдмундссон
11
Ольсен
22
Карп
11
Каймаков
11
Каймаков
22
Карп
22
Раца
13
Кожокарь
13
Кожокарь
22
Раца
10
Дамашкан
17
Постолачи
17
Постолачи
10
Дамашкан
15
Фэре
8
Ватнсдаль
8
Ватнсдаль
15
Фэре
6
Ханссон
7
Бьярталид
7
Бьярталид
6
Ханссон
10
Ватнхамар
19
Йонссон
19
Йонссон
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
10
Ольсен
10
Ольсен
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Молдова
Фарерские острова
20
Ион Дрэган
ЦФ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
20
Дан Сойлу
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
20
Ион Дрэган
ЦФ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
25
Алексей Кошелев
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
Остались в запасе
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
2
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
20
Дан Сойлу
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Молдова - Фарерские острова
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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