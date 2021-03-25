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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Австрия
Шотландия - Австрия: обзор матча 25 марта 2021
Шотландия
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Австрия
71'
Г. Хэнли
85'
Д. МакГинн
55'
С. Калайджич
80'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Австрия
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Замена
К. МакЛин
️️️️
Р. Кристи
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. МакГинн
Пас отдал
Р. Кристи
85'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Калайджич
Пас отдал
С. Ляйнер
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Л. Дайкс
78'
ГОЛ! 1:1!
Г. Хэнли
Пас отдал
С. О'Доннелл
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
68'
Замена
Л. Шауб
️️️️
А. Грбич
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Армстронг
66'
62'
Желтая карточка
С. Калайджич
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Ф. Гриллич
Желтая карточка
Л. Дайкс
49'
Желтая карточка
Р. Кристи
24'
Желтая карточка
Г. Хэнли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Адриан Грбич
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
22
Лайам Палмер
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Маршалл
3
Робертсон
13
Хендри
5
Хэнли
6
Тирни
2
О'Доннелл
7
МакГинн
17
Армстронг
4
Мактоминей
11
Кристи
9
Дайкс
4-1-2-1-2
17
Шлагер
19
Ляйнер
15
Линхарт
8
Алаба
3
Драгович
10
Гриллич
6
Илсанкер
4
Шлагер
10
Баумгартнер
9
Калайджич
7
Грбич
9
Дайкс
8
МакГрегор
8
МакГрегор
9
Дайкс
11
Кристи
23
МакЛин
23
МакЛин
11
Кристи
17
Армстронг
10
Адамс
10
Адамс
17
Армстронг
7
Грбич
17
Шауб
17
Шауб
7
Грбич
Остались в запасе
Шотландия
Австрия
20
Райан Фрейзер
ЛВ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
26
Алессандро Шепф
ЦП
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
20
Райан Фрейзер
ЛВ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Шотландия - Австрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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