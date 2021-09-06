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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Венесуэла
Перу - Венесуэла: обзор матча 06 сентября 2021
Перу
06.09.2021, понедельник, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Венесуэла
35'
К. Куэва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Венесуэла
90'
+4
Желтая карточка
Н. Феррарези
Замена
У. Картахена
️️️️
Р. Тапиа
85'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
84'
83'
Замена
Э. Кастильо
️️️️
Х. Морено
Замена
Р. Руидиас
️️️️
К. Куэва
75'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Д. Лападула
74'
69'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Й. Сотельдо
Замена
️️️️
Й. Йотун
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Флорес
61'
46'
Замена
Д. Чансельор
️️️️
М. Вильянуэва
42'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Мурильо
38'
Вторая желтая
Т. Ринкон
ГОЛ! 1:0!
К. Куэва
35'
28'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
20
Эдисон Флорес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
11
Рауль Руидиас
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
16
Габриэль Коста
ЦФ
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
14
Джон Чансельор
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
24
Бернальдо Манцано
ОП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галлезе
4
Лопес
22
Калленс
4
Сантамария
19
Йотун
13
Тапиа
20
Флорес
10
Куэва
18
Каррильо
9
Лападула
17
Адвинкула
3-4-2
1
Фариньес
20
Эрнандес
2
Феррарези
2
Вильянуэва
8
Ринкон
11
Саварино
5
Морено
19
Мурильо
19
Рамирес
10
Сотельдо
13
Тапиа
16
Картахена
16
Картахена
13
Тапиа
20
Флорес
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Флорес
10
Куэва
11
Руидиас
11
Руидиас
10
Куэва
9
Лападула
9
Герреро
9
Герреро
9
Лападула
2
Вильянуэва
14
Чансельор
14
Чансельор
2
Вильянуэва
19
Мурильо
13
Мартинес
13
Мартинес
19
Мурильо
5
Морено
11
Кастильо
11
Кастильо
5
Морено
10
Сотельдо
10
Отеро
10
Отеро
10
Сотельдо
Остались в запасе
Перу
Венесуэла
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Габриэль Коста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Габриэль Коста
ЦФ
Остались в запасе
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Бернальдо Манцано
ОП
0
Даниэль Каррильо
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Перу - Венесуэла
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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