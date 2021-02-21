Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Аполлон Смирнис
Волос - Аполлон Смирнис: обзор матча 21 февраля 2021
Волос
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
34'
А. Дувикас (П)
52'
Д. Ринстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Аполлон Смирнис
Замена
С. Санчес
️️️️
Х. Бартоло
86'
79'
Желтая карточка
Т. Бединелли
76'
Желтая карточка
A. Dauda
72'
Замена
А. Калисир
️️️️
Д. Баксеванидис
72'
Замена
A. Mounier
️️️️
С. Цилулис
Замена
T.
️️️️
С. Нинис
65'
60'
Замена
️️️️
Н. Иоаннидис
Замена
️️️️
Х. Хосе Переа
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ринстра
Пас отдал
Х. Бартоло
52'
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
Н. Мартинес
46'
46'
Замена
A. Dauda
️️️️
К. Бручич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дувикас
34'
Желтая карточка
Г. Митоглу
30'
29'
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
Аполлон Смирнис
26
Андре Калисир
ЦЗ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
3-3-1-3
55
Клейман
37
Грильо
26
Феррари
6
Цоканис
11
Нинис
23
Ринстра
10
Мартинес
7
Бартоло
9
Дувикас
24
Митоглу
9
Переа
3-2-3-1-2
2
Бручич
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
77
Колл
23
Цилулис
64
29
Бединелли
87
29
Иоаннидис
7
Бартоло
31
Санчес
31
Санчес
7
Бартоло
11
Нинис
2
2
11
Нинис
10
Мартинес
14
Баррьентос
14
Баррьентос
10
Мартинес
5
Баксеванидис
26
Калисир
26
Калисир
5
Баксеванидис
23
Цилулис
0
0
23
Цилулис
2
Бручич
9
9
2
Бручич
Остались в запасе
Волос
Аполлон Смирнис
5
Dardo Miloc
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
5
Dardo Miloc
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
77
T. Kritikos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
Renato Santos
ЦФ
Остались в запасе
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Волос - Аполлон Смирнис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
Аполлон Смирнис
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+