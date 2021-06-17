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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Северная Македония
Украина - Северная Македония: обзор матча 17 июня 2021
Украина
17.06.2021, четверг, 16:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Северная Македония
29'
А. Ярмоленко
34'
Р. Яремчук
57'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Северная Македония
Замена
Э. Соболь
️️️️
Р. Малиновский
90'
+2
85'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Д. Велкоски
85'
Замена
К. Ристевски
️️️️
А. Адеми
83'
Желтая карточка
Д. Аврамовски
Пенальти не реализован!
Р. Малиновский
83'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Н. Шапаренко
78'
77'
Замена
Д. Аврамовски
️️️️
Э. Барди
Замена
А. Беседин
️️️️
Р. Яремчук
70'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Ярмоленко
70'
59'
Желтая карточка
Д. Велкоски
57'
Пенальти не реализован!
Э. Алиоски
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Алиоски
46'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Б. Николов
46'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
С. Спировски
Желтая карточка
Н. Шапаренко
43'
ГОЛ! 2:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Ярмоленко
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Караваев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Северная Македония
12
Ристо Янков
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
19
Милан Ристовски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
11
Ферхан Хасани
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
6
Степаненко
21
Караваев
10
Шапаренко
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Яремчук
3-4-2-1
23
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
8
Алиоски
5
Адеми
20
Спировски
14
Велкоски
16
Николов
10
Барди
7
Эльмас
10
Пандев
8
Малиновский
2
Соболь
2
Соболь
8
Малиновский
10
Шапаренко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
9
Яремчук
19
Беседин
19
Беседин
9
Яремчук
10
Барди
24
Аврамовски
24
Аврамовски
10
Барди
5
Адеми
4
Ристевски
4
Ристевски
5
Адеми
20
Спировски
11
Чурлинов
11
Чурлинов
20
Спировски
14
Велкоски
7
Тричковски
7
Тричковски
14
Велкоски
16
Николов
9
Трайковски
9
Трайковски
16
Николов
Остались в запасе
Украина
Северная Македония
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
12
Ристо Янков
ВР
19
Милан Ристовски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
12
Ристо Янков
ВР
19
Милан Ристовски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Украина - Северная Македония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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