Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Козенца
Парма - Козенца: обзор матча 25 ноября 2020
Парма
25.11.2020, среда, 16:30
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Козенца
13'
Х. Брунетта
39'
Х. Брунетта
38'
A. Corsi
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Парма - Козенца
Замена
С. Сом
️️️️
Я. Куртич
78'
74'
Замена
Д. Баез
️️️️
А. Петре
74'
Замена
G. Sueva
️️️️
D. Eugene Bouah
64'
Замена
Б. Вера
️️️️
A. Corsi
Замена
М. Скоццарелла
️️️️
Г. Бругман
59'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
М. Буси
59'
55'
Желтая карточка
R. Schiavi
53'
Замена
M. Bahlouli
️️️️
Б. Лассин Коне
53'
Замена
M. Bruccini
️️️️
D. Sciaudone
48'
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
ГОЛ! 2:1!
Х. Брунетта
Пас отдал
М. Буси
39'
38'
ГОЛ! 1:1!
A. Corsi
Пас отдал
D. Eugene Bouah
Желтая карточка
С. Якопони
29'
ГОЛ! 1:0!
Х. Брунетта
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Козенца
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Абу Ба
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
2
Angelo Corsi
ЦФ
6
Andrea Tiritiello
ЦФ
5
Riccardo Idda
ЦФ
2
Devid Eugene Bouah
ЦФ
16
Daniele Sciaudone
ЦФ
14
Raffaele Schiavi
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
10
Ihsan Sacko
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Козенца
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
18
Matteo Legittimo
ЦФ
27
Luca Bittante
ЦФ
21
Mirko Bruccini
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
10
Mirko Carretta
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
6
Mohamed Bahlouli
ЦФ
79
Gianluigi Sueva
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
4-1-2-2-1
55
Сепе
31
Риччи
71
Осорио
2
Якопони
44
Буси
16
Бругман
41
Кавилья
27
Куртич
14
Карамо
11
Брунетта
14
Корнелиус
1-1-5
30
Фальконе
17
Ба
92
Коне
2
10
9
Петре
14
16
16
Бругман
23
Скоццарелла
23
Скоццарелла
16
Бругман
44
Буси
5
Гальоло
5
Гальоло
44
Буси
27
Куртич
19
Сом
19
Сом
27
Куртич
2
4
Вера
4
Вера
2
16
21
21
16
9
Петре
28
Баез
28
Баез
9
Петре
92
Коне
6
6
92
Коне
2
79
79
2
Остались в запасе
Парма
Козенца
9
Андреа Адоранте
ЦФ
3
Дрисса Камара
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
18
Matteo Legittimo
ЦФ
27
Luca Bittante
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
10
Mirko Carretta
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
9
Андреа Адоранте
ЦФ
3
Дрисса Камара
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
1
Kristijan Matosevic
ЦФ
18
Matteo Legittimo
ЦФ
27
Luca Bittante
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
10
Mirko Carretta
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Парма - Козенца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Козенца
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+