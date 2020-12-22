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Расписание матчей
Германия. Кубок
Унион - Падерборн
Унион - Падерборн: обзор матча 22 декабря 2020
Унион
22.12.2020, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Падерборн
6'
Г. Премель
58'
У. Хюнемайер (АГ)
3'
С. Михель
31'
Д. Србени
36'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Унион - Падерборн
90'
+1
Желтая карточка
С. Шонлау
79'
Замена
П. Овусу
️️️️
Д. Србени
78'
Замена
Ф. Анану
️️️️
J. Dörfler
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Ленц
77'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
77'
Замена
А. Гогиа
️️️️
Ш. Бекер
70'
67'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
К. Фюрих
67'
Замена
Ю. Юстван
️️️️
M. Thalhammer
63'
Желтая карточка
J. Dörfler
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
У. Хюнемайер
58'
Замена
С. Грисбек
️️️️
С. Тойхерт
58'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
К. Эндо
58'
36'
ГОЛ! 1:3!
С. Михель
Пас отдал
К. Фюрих
31'
ГОЛ! 1:2!
Д. Србени
ГОЛ! 1:1!
Г. Премель
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Михель
Пас отдал
Д. Србени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
36
Чима Окороджи
ЛЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Рон Шалленберг
ОП
6
Сванте Ингелссон
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Johannes Dörfler
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Падерборн
27
Фредерик Анану
ПАЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
42
Moritz Schulze
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
6
Aristote Nkaka
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-2-2-2
1
Кариус
3
Ленц
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
8
Андрих
21
Премель
5
Эндо
23
Бекер
14
Авонийи
36
Тойхерт
3-1-2-4
25
Цингерле
4
Шонлау
2
Хюнемайер
36
Окороджи
6
Шалленберг
10
Фюрих
6
Ингелссон
7
Србени
11
Михель
8
16
3
Ленц
17
Гисельман
17
Гисельман
3
Ленц
23
Бекер
3
Гогиа
3
Гогиа
23
Бекер
36
Тойхерт
13
Грисбек
13
Грисбек
36
Тойхерт
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
5
Эндо
30
Бюлтер
30
Бюлтер
5
Эндо
16
27
Анану
27
Анану
16
10
Фюрих
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
10
Фюрих
7
Србени
9
Овусу
9
Овусу
7
Србени
8
10
Юстван
10
Юстван
8
Остались в запасе
Унион
Падерборн
20
Тим Мацеевски
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
42
Moritz Schulze
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
6
Aristote Nkaka
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
20
Тим Мацеевски
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Остались в запасе
42
Moritz Schulze
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
6
Aristote Nkaka
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Унион - Падерборн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
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