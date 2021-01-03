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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Аполлон Смирнис
ПАС - Аполлон Смирнис: обзор матча 03 января 2021
ПАС
03.01.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Аполлон Смирнис
7'
Х. Лисгарас (АГ)
43'
F. Andoni (П)
71'
Н. Иоаннидис
83'
С. Цилулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Аполлон Смирнис
83'
ГОЛ! 1:3!
С. Цилулис
Пас отдал
Д. Баксеванидис
77'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
71'
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
71'
ГОЛ! 1:2!
Н. Иоаннидис
70'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Т. Бединелли
64'
Желтая карточка
В. Сливка
Замена
А. Карталис
️️️️
J. Leo
46'
46'
Замена
К. Бручич
️️️️
Д. Хухумис
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
F. Andoni
Желтая карточка
Э. Пантелакис
41'
13'
Желтая карточка
F. Andoni
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Лисгарас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
21
Василиос Витлис
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
4-1-2-3
1
Хутесиотис
4
Каргас
5
Эррамуспе
43
Персман
6
Пантелакис
28
Домингес
20
Элефтериадис
14
Памлидис
12
12
24
4-3-1-3
31
Лисгарас
0
5
Баксеванидис
3
Хухумис
77
Колл
14
Сливка
64
29
Бединелли
11
87
29
Иоаннидис
12
7
Карталис
7
Карталис
12
3
Хухумис
2
Бручич
2
Бручич
3
Хухумис
29
Бединелли
23
Цилулис
23
Цилулис
29
Бединелли
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
Остались в запасе
ПАС
Аполлон Смирнис
9
Владислав Наумец
ЛВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
0
A. Mounier
ЦФ
Остались в запасе
9
Владислав Наумец
ЛВ
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
0
F. Brener
ЦФ
Остались в запасе
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
0
A. Mounier
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАС - Аполлон Смирнис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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