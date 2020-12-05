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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Волос
Олимпиакос - Волос: обзор матча 05 декабря 2020
Олимпиакос
05.12.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Волос
45+3'
Г. Масурас
66'
Ю. Эль-Араби
80'
Ю. Эль-Араби
90+2'
Ю. Эль-Араби
11'
Ж. Баррьентос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Волос
ГОЛ! 4:1!
Ю. Эль-Араби
90'
+2
Замена
Т. Силва
️️️️
К. Фортунис
82'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Фортунис
80'
68'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
А. Варда
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Камара
66'
Замена
П. Сиссе
️️️️
У. Ба
59'
Замена
Пепе
️️️️
А. Бухалакис
58'
Замена
Х. Холебас
️️️️
Р. Винагре
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Масурас
Пас отдал
А. Бухалакис
45'
+3
Желтая карточка
У. Ба
42'
32'
Желтая карточка
С. Санчес
19'
Замена
С. Нинис
️️️️
Ж. Баррьентос
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Баррьентос
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Дрегер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
23
Дан Ринстра
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
4-2-3-1
1
Са
19
Винагре
35
Семеду
27
Ба
37
Дрегер
41
Бухалакис
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
17
Врусаи
19
Эль-Араби
3-3-1-3
1
Гаравелис
31
Санчес
26
Феррари
2
Дентакис
23
Ринстра
14
Баррьентос
10
Мартинес
7
Бартоло
9
Дувикас
7
Варда
5
37
Дрегер
77
Ранджелович
77
Ранджелович
37
Дрегер
19
Винагре
25
Холебас
25
Холебас
19
Винагре
27
Ба
4
Сиссе
4
Сиссе
27
Ба
41
Бухалакис
88
Пепе
88
Пепе
41
Бухалакис
7
Фортунис
70
Силва
70
Силва
7
Фортунис
14
Баррьентос
11
Нинис
11
Нинис
14
Баррьентос
7
Варда
9
Переа
9
Переа
7
Варда
Остались в запасе
Олимпиакос
Волос
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
55
Борис Клейман
ВР
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
99
Pavlos Logaras
ЦФ
25
Giorgos Ballas
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Олимпиакос - Волос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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