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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Аполлон Смирнис
Олимпиакос - Аполлон Смирнис: обзор матча 31 октября 2020
Олимпиакос
31.10.2020, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Аполлон Смирнис
86'
Замена
M. Kragiopoulos
️️️️
F. Andoni
Замена
Бруно
️️️️
М. Дрегер
82'
80'
Замена
️️️️
Н. Иоаннидис
65'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
И. Колл
65'
Замена
С. Цилулис
️️️️
A. Mounier
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Ловера
63'
Желтая карточка
А. Пападопулос
56'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Фортунис
46'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Брума
46'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Бухалакис
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
77
Брума
ЛВ
88
Пепе
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аполлон Смирнис
21
Василиос Витлис
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
29
Томас Бединелли
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Leonidas Rossi
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
4-2-2-2
1
Са
19
Винагре
4
Сиссе
34
Пападопулос
37
Дрегер
88
Пепе
41
Бухалакис
77
Брума
7
Фортунис
19
Хассан
17
Ловера
3-2-3-3
0
31
Лисгарас
2
Бручич
21
Витлис
5
Баксеванидис
77
Колл
14
Сливка
64
0
29
Иоаннидис
87
17
Ловера
7
Масурас
7
Масурас
17
Ловера
41
Бухалакис
6
М'Вила
6
М'Вила
41
Бухалакис
77
Брума
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
77
Брума
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Фортунис
37
Дрегер
7
Бруно
7
Бруно
37
Дрегер
77
Колл
29
Бединелли
29
Бединелли
77
Колл
64
18
18
64
0
23
Цилулис
23
Цилулис
0
Остались в запасе
Олимпиакос
Аполлон Смирнис
77
Лазар Ранджелович
ПВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
14
Leonidas Rossi
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
Остались в запасе
14
Leonidas Rossi
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Олимпиакос - Аполлон Смирнис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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