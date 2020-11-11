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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Хорватия
Турция - Хорватия: обзор матча 11 ноября 2020
Турция
11.11.2020, среда, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Хорватия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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