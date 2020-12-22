Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Ньюкасл
Брентфорд - Ньюкасл: обзор матча 22 декабря 2020
Брентфорд
22.12.2020, вторник, 20:30
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
66'
Д. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Ньюкасл
Замена
М. Йенсен
️️️️
Д. Да Силва
81'
80'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Льюис
70'
Желтая карточка
Д. Шелви
Замена
А. Тони
️️️️
С. Каньос
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Силва
Пас отдал
С. Каньос
66'
65'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Р. Фрейзер
65'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Альмирон
Замена
К. Нергор
️️️️
В. Янельт
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Дэниэльс
22
Серенсен
2
Пайннок
2
Томпсон
27
Янельт
10
Маркондес
10
Да Силва
24
Фосу
7
Годдос
7
Каньос
88
Форсс
2-4-3-1
1
Дарлоу
26
Кларк
2
Йедлин
8
Лонгстафф
14
Хэйден
18
Льюис
26
Шелви
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Фрейзер
13
Уилсон
7
Каньос
17
Тони
17
Тони
7
Каньос
27
Янельт
23
Нергор
23
Нергор
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Альмирон
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Альмирон
18
Льюис
9
Кэрролл
9
Кэрролл
18
Льюис
Остались в запасе
Брентфорд
Ньюкасл
5
Чарли Гуд
ЦЗ
19
Брайан Мбемо
ПВ
2
Фин Стивенс
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
Главный тренер
Томас Франк
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
19
Брайан Мбемо
ПВ
2
Фин Стивенс
ПЗ
1
Давид Райя
ВР
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Ньюкасл
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+