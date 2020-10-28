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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Пескара
Парма - Пескара: обзор матча 28 октября 2020
Парма
28.10.2020, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Пескара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парма - Пескара
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0
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Информация о матче
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