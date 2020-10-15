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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Канзаc Сити
Даллас - Канзаc Сити: обзор матча 15 октября 2020
Даллас
15.10.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
43'
Р. Холлингшид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Канзаc Сити
Замена
Х. Феррейра
️️️️
A. Ricaurte
88'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
М. Барриос
88'
78'
Замена
К. Дюк
️️️️
Ф. Эрнандес
Замена
Б. Сервания
️️️️
Б. Акоста
78'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Ф. Пико
72'
70'
Замена
L. Martins
️️️️
A. Dia
46'
Замена
Д. Расселл
️️️️
G. Fernandes
46'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. Эспиноза
46'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Д. Шаллой
Желтая карточка
Р. Циглер
45'
+2
Желтая карточка
М. Барриос
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
Пас отдал
Б. Рейнолдс
43'
42'
Желтая карточка
A. Dia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Канзаc Сити
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
4-3-3
1
Маурер
14
Рейнолдс
3
Циглер
24
Холлингшид
5
6
Тессманн
22
Пико
6
Акоста
7
Барриос
29
8
3-2-5
29
3
Фонтас
24
Линдси
14
Пунчец
21
Эрнандес
15
Эспиноза
13
11
9
6
Бусио
20
Шаллой
7
Барриос
14
Нельсон
14
Нельсон
7
Барриос
22
Пико
21
Сантос
21
Сантос
22
Пико
6
Акоста
23
Сервания
23
Сервания
6
Акоста
8
27
Феррейра
27
Феррейра
8
21
Эрнандес
28
Дюк
28
Дюк
21
Эрнандес
13
14
14
13
20
Шаллой
6
Кинда
6
Кинда
20
Шаллой
15
Эспиноза
6
Санчес
6
Санчес
15
Эспиноза
11
77
Расселл
77
Расселл
11
Остались в запасе
Даллас
Канзаc Сити
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
5
Matt Besler
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
5
Matt Besler
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Даллас - Канзаc Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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