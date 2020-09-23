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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Бернли
Миллуолл - Бернли: обзор матча 23 сентября 2020
Миллуолл
23.09.2020, среда, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Бернли
45'
Д. Браунхилл
90+3'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Бернли
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Выдра
82'
Замена
Э. Дрисколл-Гленнон
️️️️
Д. Макнил
78'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Замена
Р. Вудс
️️️️
B. Thompson
76'
73'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Браунхилл
Замена
H. Muller
️️️️
М. Ромео
69'
53'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Пэррот
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браунхилл
Пас отдал
М. Лоутон
16'
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Миллуолл
15
Alex Pearce
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
44
Мейс Гудридж
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
3-3-4
33
Биалковски
2
Ромео
4
Хатчинсон
3
Уоллес
3
Фергюсон
11
Мэхони
6
Уилльямс
17
19
Пэррот
8
10
Бедварссон
3-2-2-1-2
1
Пикок-Фаррел
33
Питерс
18
Тэйлор
2
Данн
38
Лоутон
4
Томас
19
Бенсон
8
Браунхилл
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
2
Ромео
15
15
2
Ромео
8
18
Вудс
18
Вудс
8
19
Пэррот
10
Беннетт
10
Беннетт
19
Пэррот
11
Макнил
3
Дрисколл-Гленнон
3
Дрисколл-Гленнон
11
Макнил
8
Браунхилл
8
Вествуд
8
Вествуд
8
Браунхилл
16
Родригес
9
Вуд
9
Вуд
16
Родригес
Остались в запасе
Миллуолл
Бернли
1
Joe Wright
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Joe Wright
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
Остались в запасе
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Миллуолл - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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