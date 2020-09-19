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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Даллас
Канзаc Сити - Даллас: обзор матча 19 сентября 2020
Канзаc Сити
19.09.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Даллас
53'
Д. Расселл
83'
Д. Расселл
42'
F. Jara
48'
F. Jara
86'
Р. Холлингшид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Даллас
90'
+4
Желтая карточка
Т. Сантос
90'
Вторая желтая
Б. Акоста
86'
ГОЛ! 2:3!
Р. Холлингшид
ГОЛ! 2:2!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Бусио
83'
82'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
Желтая карточка
Д. Расселл
80'
75'
Желтая карточка
Б. Акоста
75'
Желтая карточка
М. Барриос
73'
Желтая карточка
F. Jara
73'
Замена
B.
️️️️
F. Jara
65'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Пико
56'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Б. Сервания
56'
Замена
М. Барриос
️️️️
С. Москера
ГОЛ! 1:2!
Д. Расселл
53'
48'
ГОЛ! 0:2!
F. Jara
Замена
A. Dia
️️️️
L. Martins
48'
Замена
И. Санчес
️️️️
G. Fernandes
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
F. Jara
Пас отдал
Д. Нельсон
Желтая карточка
Д. Бусио
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
6
Илие Санчес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-4
29
8
5
14
14
Пунчец
21
Эрнандес
6
Кинда
6
Бусио
11
11
77
Расселл
4-5-1
1
Маурер
2
14
Рейнолдс
3
Циглер
14
Нельсон
6
Тессманн
22
Пико
23
Сервания
33
Москера
21
Сантос
29
14
13
13
14
11
6
Санчес
6
Санчес
11
29
5
5
29
22
Пико
24
Холлингшид
24
Холлингшид
22
Пико
23
Сервания
6
Акоста
6
Акоста
23
Сервания
33
Москера
7
Барриос
7
Барриос
33
Москера
Остались в запасе
Канзаc Сити
Даллас
1
John Pulskamp
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Graham Smith
ЦФ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
17
Данте Сили
ЛФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
75
Wan Kuzain
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
16
Graham Smith
ЦФ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
17
Данте Сили
ЛФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Канзаc Сити - Даллас
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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