Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Коньяспор
Гезтепе - Коньяспор: обзор матча 08 мая 2021
Гезтепе
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
66'
М. Евтович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Коньяспор
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ш. Ндиайе
87'
81'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Д. Секидика
Замена
М. Палули
️️️️
А. Озтюрк
76'
Желтая карточка
А. Озтюрк
74'
72'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
М. Евтович
Замена
В. Шимшек
️️️️
А. Эсити
69'
Желтая карточка
А. Нукан
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Евтович
Замена
А. Эсити
️️️️
Я. Каян
46'
Замена
L. Gassama
️️️️
К. Алиджи
46'
Желтая карточка
Я. Каян
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-1-2-1-3
33
Озтюрк
41
Эмир
33
Нукан
22
Алиджи
5
Нвободо
20
Каян
8
Айдогду
7
Акбунар
18
Яхович
27
Ндиайе
1
4-3-1-2
23
Сехич
6
Джалик
89
Скубич
12
Гильерме
42
Бартакжи
27
Шенгелия
8
Евтович
82
11
Рахманович
70
Секидика
17
Цикалеши
Эсити
10
Шимшек
10
Шимшек
Эсити
22
Алиджи
27
27
22
Алиджи
33
Озтюрк
7
Палули
7
Палули
33
Озтюрк
20
Каян
13
Эсити
13
Эсити
20
Каян
27
Ндиайе
12
Идейе
12
Идейе
27
Ндиайе
8
Евтович
4
Демирбаг
4
Демирбаг
8
Евтович
70
Секидика
22
Дачи
22
Дачи
70
Секидика
Остались в запасе
Гезтепе
Коньяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
44
Петер Зули
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
44
Петер Зули
ЦП
Остались в запасе
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
20
İsmail Güven
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦП
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гезтепе - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Гезтепе
Коньяспор
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+