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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Трабзонспор
Гезтепе - Трабзонспор: обзор матча 28 апреля 2021
Гезтепе
28.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
45+1'
А. Яхович
88'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Трабзонспор
90'
+4
Замена
Флавио
️️️️
Э. Нвакаеме
90'
+2
Желтая карточка
Марлон
Вторая желтая
О. Нвободо
90'
Замена
А. Эсити
️️️️
С. Айдогду
89'
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Яхович
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
К. Экубан
Пас отдал
Ю. Сари
83'
Замена
Ю. Сари
️️️️
С. Асан
Замена
П. Зули
️️️️
Ф. Диабате
79'
Замена
З. Трипич
️️️️
Ш. Ндиайе
79'
Желтая карточка
О. Нвободо
72'
67'
Красная карточка
Б. Эздемир
63'
Замена
А. Омюр
️️️️
В. Уго
Желтая карточка
А. Нукан
50'
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
Пас отдал
Ф. Диабате
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Диабате
41'
Желтая карточка
К. Алиджи
40'
5'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Гезтепе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-1-1-1-3
70
Эгрибаят
41
Эмир
33
Нукан
27
22
Алиджи
5
Нвободо
8
Айдогду
7
Акбунар
34
Диабате
18
Яхович
27
Ндиайе
4-3-1-2
1
Чакир
61
Асан
5
Хосейни
23
Марлон
14
Уго
8
Бэйкер
81
Экубан
3
Эздемир
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
34
Диабате
44
Зули
44
Зули
34
Диабате
27
Ндиайе
10
Трипич
10
Трипич
27
Ндиайе
8
Айдогду
13
Эсити
13
Эсити
8
Айдогду
18
Яхович
12
Идейе
12
Идейе
18
Яхович
9
Нвакаеме
8
Флавио
8
Флавио
9
Нвакаеме
14
Уго
33
Омюр
33
Омюр
14
Уго
61
Асан
7
Сари
7
Сари
61
Асан
Остались в запасе
Гезтепе
Трабзонспор
10
Вейкан Шимшек
ЦП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
7
Мурат Палули
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
10
Вейкан Шимшек
ЦП
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
1
Arda Özcimen
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
7
Мурат Палули
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Гезтепе - Трабзонспор
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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