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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Ризеспор
Генчлербирлиги - Ризеспор: обзор матча 23 апреля 2021
Генчлербирлиги
23.04.2021, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
45'
М. Юханссон
63'
Д. Сио
74'
Б. Самудио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Ризеспор
Замена
M. Akbas
️️️️
Х. Пехливан
90'
84'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Э. Сабо
84'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
К. Михаляк
Замена
P. Polomat
️️️️
B. Stancu
84'
78'
Замена
G. Donsah
️️️️
Y. Pehlivan
74'
ГОЛ! 2:1!
Б. Самудио
Пас отдал
M. Morozyuk
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
Д. Сио
70'
66'
Замена
Б. Самудио
️️️️
F.
66'
Замена
М. Шкода
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 2:0!
Д. Сио
Пас отдал
B. Stancu
63'
Желтая карточка
Х. Пехливан
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Юханссон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Генчлербирлиги
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
37
Yasin Davus
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-4-3
1
11
Пехливан
3
4
Юханссон
26
Пирис
21
Кандеяш
13
Сио
6
Дикмен
9
91
Лима
14
4-3-3
13
17
Мельняк
0
55
3
Тальби
66
Дилавер
88
Джокович
52
Сабо
14
Реми
11
77
Михаляк
13
Сио
0
0
13
Сио
9
39
39
9
11
Пехливан
15
15
11
Пехливан
0
30
30
0
77
Михаляк
12
Кейбаши
12
Кейбаши
77
Михаляк
11
81
Самудио
81
Самудио
11
14
Реми
7
Шкода
7
Шкода
14
Реми
52
Сабо
16
Содерлунд
16
Содерлунд
52
Сабо
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Ризеспор
37
Yasin Davus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
54
Митхат Пала
ЦП
23
Гекхан Аккан
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
37
Yasin Davus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
23
Гекхан Аккан
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Генчлербирлиги - Ризеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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