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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Касымпаша
Газиантеп - Касымпаша: обзор матча 18 апреля 2021
Газиантеп
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Касымпаша
63'
Н. Дико
84'
М. Демир
5'
И. Телин
58'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Касымпаша
ГОЛ! 2:2!
М. Демир
84'
81'
Желтая карточка
D. Tošić
Желтая карточка
Г. Вурал
80'
76'
Желтая карточка
L. Sadiku
70'
Замена
Б. Койта
️️️️
И. Телин
Замена
J.
️️️️
О. Рашид
67'
Замена
М. Демир
️️️️
A. Sousa
67'
Замена
C. Şahin
️️️️
K. Mirallas
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Дико
Пас отдал
К. Эзер
63'
Желтая карточка
А. Максим
58'
58'
ГОЛ! 0:2!
И. Телин
46'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Ж. Коомсон
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Телин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
0
Duško Tošić
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-2
19
Гювенк
77
Вурал
16
3
Джилободжи
21
18
23
Рашид
10
Эзер
44
Максим
12
Дико
87
3-2-2-3
1
Ташкыран
32
Люккассен
4
Хаддади
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
8
Бистрович
7
Коомсон
7
Варга
0
24
92
Телин
23
Рашид
6
6
23
Рашид
87
70
70
87
18
9
Демир
9
Демир
18
7
Коомсон
34
Хасполат
34
Хасполат
7
Коомсон
92
Телин
55
Койта
55
Койта
92
Телин
Остались в запасе
Газиантеп
Касымпаша
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Андре
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Газиантеп - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
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