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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Гезтепе
Фенербахче - Гезтепе: обзор матча 21 февраля 2021
Фенербахче
21.02.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Гезтепе
9'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Гезтепе
90'
+4
Замена
K. Sönmez
️️️️
Х. Акбунар
90'
+4
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ф. Диабате
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Д. Эркин
87'
84'
Замена
З. Трипич
️️️️
С. Айдогду
84'
Замена
М. Михоевич
️️️️
О. Нвободо
Желтая карточка
Д. Эркин
82'
74'
Замена
А. Эсити
️️️️
А. Яхович
Замена
М. Саматта
️️️️
Э. Валенсия
73'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
73'
62'
Желтая карточка
О. Нвободо
Замена
Д. Пелкас
️️️️
М. Тиам
56'
Замена
Г. Генюл
️️️️
Н. Сангаре
56'
45'
+1
Желтая карточка
М. Палули
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
Ф. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баиндыр
30
Сангаре
88
Эркин
4
Азиз
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
11
Туфан
7
Соса
9
Тиам
10
Озил
30
Валенсия
4-1-2-3
70
Эгрибаят
7
Палули
33
Нукан
33
Озтюрк
68
Бурекович
5
Нвободо
7
Акбунар
8
Айдогду
18
Яхович
34
Диабате
27
Ндиайе
30
Сангаре
77
Генюл
77
Генюл
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
11
Гюмюш
11
Гюмюш
26
Осайи-Самуэль
9
Тиам
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Тиам
88
Эркин
9
9
88
Эркин
30
Валенсия
38
Саматта
38
Саматта
30
Валенсия
7
Акбунар
6
6
7
Акбунар
5
Нвободо
3
Михоевич
3
Михоевич
5
Нвободо
18
Яхович
13
Эсити
13
Эсити
18
Яхович
8
Айдогду
10
Трипич
10
Трипич
8
Айдогду
34
Диабате
12
Идейе
12
Идейе
34
Диабате
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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