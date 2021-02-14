Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Аланьяспор
Хатайспор - Аланьяспор: обзор матча 14 февраля 2021
Хатайспор
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Аланьяспор
90'
+7
Желтая карточка
С. Учан
90'
+4
Желтая карточка
А. Барейро
Замена
S. Ilgaz
️️️️
Д. Акинтола
90'
+3
89'
Замена
А. Барейро
️️️️
Х. Бабакар
89'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Э. Караджа
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
86'
84'
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
Замена
️️️️
А. Бупендза
80'
69'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
М. Сиопис
69'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
C. GÃ¼lselam
Вторая желтая
С. Попов
45'
22'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Желтая карточка
С. Попов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
92
Диуф
90
Попов
9
Бупендза
8
Акинтола
20
Рибейру
10
Траоре
4-4-2
28
Марафона
29
Колкер
24
33
Цавеллас
29
Мубандже
48
Учан
11
Давидсон
6
6
Сиопис
7
Караджа
15
Бабакар
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
8
Акинтола
10
10
8
Акинтола
24
75
Бингель
75
Бингель
24
6
10
Кутлу
10
Кутлу
6
15
Бабакар
28
Барейро
28
Барейро
15
Бабакар
6
Сиопис
20
Гюнеш
20
Гюнеш
6
Сиопис
7
Караджа
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Караджа
Остались в запасе
Хатайспор
Аланьяспор
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Остались в запасе
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Хатайспор - Аланьяспор
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+