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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Эрзурумспор
Ризеспор - Эрзурумспор: обзор матча 12 февраля 2021
Ризеспор
12.02.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Эрзурумспор
67'
A. Chahechouhe
90+3'
O. Karakullukcu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Эрзурумспор
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
O. Karakullukcu
86'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
86'
Замена
Э. Бассан
️️️️
А. Новиковас
Замена
О. Булут
️️️️
M. Morozyuk
85'
Замена
А. Дурак
️️️️
Ф. Байано
85'
Вторая желтая
F.
83'
Желтая карточка
F.
78'
78'
Желтая карточка
M. Murat Uçar
Желтая карточка
Д. Джокович
78'
72'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
J. Ochieng Omolo
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
G. Donsah
70'
67'
ГОЛ! 0:1!
A. Chahechouhe
Пас отдал
L. Schwechlen
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Шкода
65'
Замена
F.
️️️️
Б. Самудио
65'
59'
Замена
O. Çelik
️️️️
П. Бумаль
57'
Желтая карточка
L. Schwechlen
52'
Желтая карточка
J. Ochieng Omolo
Желтая карточка
Ф. Байано
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
11
Fernando
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
4-2-4
23
Аккан
5
Мерья
17
Мельняк
55
3
Тальби
88
Джокович
27
Байано
30
7
Шкода
81
Самудио
77
Михаляк
2-1-2-5
55
3
Да Кошта
20
Бумаль
11
Новиковас
92
10
Рикарду
77
99
30
15
30
21
Эрдоган
21
Эрдоган
30
55
6
Булут
6
Булут
55
27
Байано
5
Дурак
5
Дурак
27
Байано
81
Самудио
11
11
81
Самудио
7
Шкода
16
Содерлунд
16
Содерлунд
7
Шкода
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
15
77
77
15
11
Новиковас
17
Бассан
17
Бассан
11
Новиковас
20
Бумаль
88
88
20
Бумаль
Остались в запасе
Ризеспор
Эрзурумспор
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
Остались в запасе
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Ризеспор - Эрзурумспор
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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