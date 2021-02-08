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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Гезтепе
Газиантеп - Гезтепе: обзор матча 08 февраля 2021
Газиантеп
08.02.2021, понедельник, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Гезтепе
54'
П. Джилободжи
76'
K. Mirallas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Гезтепе
87'
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
87'
Замена
Б. Идейе
️️️️
М. Михоевич
Замена
A. Sousa
️️️️
K. Mirallas
83'
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
83'
Замена
J. Maranhao
️️️️
Г. Вурал
83'
79'
Замена
П. Зули
️️️️
Ф. Диабате
79'
Замена
З. Трипич
️️️️
Х. Акбунар
ГОЛ! 2:0!
K. Mirallas
76'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
К. Эзер
72'
Желтая карточка
О. Рашид
69'
Замена
J.
️️️️
А. Максим
64'
61'
Замена
А. Яхович
️️️️
А. Эсити
ГОЛ! 1:0!
П. Джилободжи
Пас отдал
А. Максим
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
13
Андерсон Эсити
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
21
Roderick Miranda
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
77
Джейлан
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Вурал
5
Эрсой
23
Рашид
44
Максим
10
Эзер
9
Демир
87
4-1-3-2
70
Эгрибаят
41
Эмир
27
4
Тити
3
Михоевич
5
Нвободо
13
Эсити
8
Айдогду
7
Акбунар
34
Диабате
27
Ндиайе
77
Вурал
12
12
77
Вурал
44
Максим
6
6
44
Максим
87
18
18
87
10
Эзер
7
7
10
Эзер
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
27
7
Палули
7
Палули
27
34
Диабате
44
Зули
44
Зули
34
Диабате
7
Акбунар
10
Трипич
10
Трипич
7
Акбунар
3
Михоевич
12
Идейе
12
Идейе
3
Михоевич
13
Эсити
18
Яхович
18
Яхович
13
Эсити
Остались в запасе
Газиантеп
Гезтепе
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
21
Roderick Miranda
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
7
Звонимир Козули
ЦП
27
Бурак Бозан
ВР
21
Roderick Miranda
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
Остались в запасе
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
16
Балаж Медьери
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Газиантеп - Гезтепе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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