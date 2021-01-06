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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Хатайспор
Генчлербирлиги - Хатайспор: обзор матча 06 января 2021
Генчлербирлиги
06.01.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Хатайспор
45+2'
Р. Пирис (П)
54'
Р. Пирис (П)
84'
Д. Сио
25'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Хатайспор
Замена
S. Gokhan Altiparmak
️️️️
Д. Сио
90'
+2
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
С. Дикмен
90'
+2
Замена
Р. Берисбек
️️️️
S. Yilmaz
86'
Желтая карточка
Д. Сио
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Сио
Пас отдал
S. Yilmaz
84'
Желтая карточка
Д. Кандеяш
82'
Желтая карточка
F. AyitÃ©
73'
Замена
D. Furman
️️️️
F. AyitÃ©
72'
62'
Замена
S. Ornek
️️️️
Ж. Биллонг
62'
Замена
M. Çaytemel
️️️️
A. Katranis
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Пирис
54'
Желтая карточка
С. Дикмен
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Пирис
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Д. Акинтола
45'
+1
Замена
A. Alkan
️️️️
А. Траоре
43'
Красная карточка
М. Моанд
37'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
М. Диуф
33'
Желтая карточка
П. Сантос
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Бупендза
Пас отдал
С. Попов
Желтая карточка
М. Юханссон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
18
Hasanalp Birken
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Хатайспор
20
Mirkan Aydın
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
39
15
4
Юханссон
17
21
Кандеяш
6
Дикмен
13
Сио
26
Пирис
11
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
10
Траоре
20
Рибейру
8
Акинтола
9
Бупендза
6
Дикмен
0
0
6
Дикмен
11
7
7
11
17
19
Берисбек
19
Берисбек
17
13
Сио
26
26
13
Сио
92
Диуф
10
10
92
Диуф
6
Биллонг
4
4
6
Биллонг
98
16
16
98
10
Траоре
34
34
10
Траоре
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Хатайспор
18
Hasanalp Birken
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
20
Mirkan Aydın
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
18
Hasanalp Birken
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
20
Mirkan Aydın
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Генчлербирлиги - Хатайспор
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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