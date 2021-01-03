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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Генчлербирлиги
Ризеспор - Генчлербирлиги: обзор матча 03 января 2021
Ризеспор
03.01.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
8'
М. Шкода
64'
С. Дикмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Генчлербирлиги
90'
+5
Замена
M. Huseyin Seyhan
️️️️
С. Дикмен
90'
Желтая карточка
P. Polomat
90'
Желтая карточка
Z. TourÃ©
Замена
A. Koc
️️️️
И. Кейбаши
83'
Замена
К. Михаляк
️️️️
F.
83'
79'
Замена
I. Karakas
️️️️
S. Yilmaz
Замена
K. Rüzgar
️️️️
G. Donsah
76'
Желтая карточка
Т. Торун
71'
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Дикмен
62'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
55'
Желтая карточка
M. Yildirim
46'
Замена
M. Cecenoglu
️️️️
Д. Сио
46'
Замена
M. Yildirim
️️️️
D. Furman
46'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
D. Angelo
Желтая карточка
М. Тальби
45'
+1
Желтая карточка
F.
41'
38'
Желтая карточка
S. Yilmaz
Желтая карточка
Я. Мерья
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
16
Batuhan Ucan
ЦФ
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
4-2-4
23
Аккан
3
Тальби
5
Мерья
55
12
Кейбаши
27
Байано
8
Торун
30
11
7
Шкода
81
Самудио
4-5-1
15
Нордфельдт
39
15
4
Кызылдаг
3
26
Пирис
13
Сио
6
Дикмен
17
21
Кандеяш
7
30
9
9
30
12
Кейбаши
35
35
12
Кейбаши
11
77
Михаляк
77
Михаляк
11
6
Дикмен
0
0
6
Дикмен
13
Сио
77
77
13
Сио
3
19
Берисбек
19
Берисбек
3
7
8
8
7
17
23
23
17
Остались в запасе
Ризеспор
Генчлербирлиги
54
Митхат Пала
ЦП
29
Душан Йованчич
ОП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
16
Batuhan Ucan
ЦФ
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
29
Душан Йованчич
ОП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
Остались в запасе
16
Batuhan Ucan
ЦФ
22
Kadir Enes Kıra
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Ризеспор - Генчлербирлиги
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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