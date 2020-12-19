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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Ризеспор
Трабзонспор - Ризеспор: обзор матча 19 декабря 2020
Трабзонспор
19.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
53'
К. Экубан (П)
65'
Джанини
36'
М. Шкода (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Ризеспор
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
90'
+4
Замена
S. Kinali
️️️️
А. Пармак
90'
+2
Замена
М. Хосейни
️️️️
Джанини
90'
+1
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
К. Экубан
82'
76'
Желтая карточка
Э. Дилавер
75'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
G. Donsah
73'
Замена
K. Rüzgar
️️️️
F.
ГОЛ! 2:1!
Джанини
65'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Л. Бэйкер
64'
55'
Желтая карточка
F.
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Экубан
53'
46'
Желтая карточка
Т. Торун
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Шкода
14'
Желтая карточка
G. Donsah
10'
Замена
Т. Торун
️️️️
Ф. Болдрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
4-4-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
8
Флавио
8
Бэйкер
6
Пармак
81
Экубан
9
Нвакаеме
21
Джанини
2-4-4
23
Аккан
17
Мельняк
5
Мерья
21
Эрдоган
6
Булут
10
Болдрин
66
Дилавер
7
Шкода
11
77
Михаляк
30
6
Пармак
0
0
6
Пармак
81
Экубан
22
Черекчи
22
Черекчи
81
Экубан
21
Джанини
5
Хосейни
5
Хосейни
21
Джанини
8
Бэйкер
7
Сари
7
Сари
8
Бэйкер
11
9
9
11
30
0
0
30
10
Болдрин
8
Торун
8
Торун
10
Болдрин
Остались в запасе
Трабзонспор
Ризеспор
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
54
Митхат Пала
ЦП
29
Душан Йованчич
ОП
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
29
Душан Йованчич
ОП
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Трабзонспор - Ризеспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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