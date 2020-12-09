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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Эрзурумспор
Хатайспор - Эрзурумспор: обзор матча 09 декабря 2020
Хатайспор
09.12.2020, среда, 19:30
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Эрзурумспор
40'
М. Диуф
47'
O. Çelik (АГ)
58'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Эрзурумспор
86'
Замена
M. Albayrak
️️️️
К. Канак
81'
Желтая карточка
К. Канак
Замена
M. Aydın
️️️️
М. Диуф
81'
Желтая карточка
М. Моанд
76'
76'
Желтая карточка
Ö. Şişmanoğlu
70'
Замена
I. Sissoko
️️️️
А. Новиковас
70'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Д. Акинтола
68'
64'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
Р. Мухаммед
62'
Замена
Э. Бассан
️️️️
H. Hatipoğlu
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
62'
ГОЛ! 3:0!
Д. Акинтола
Пас отдал
М. Диуф
58'
52'
Желтая карточка
C. Ahmet Alkılıç
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
O. Çelik
47'
Желтая карточка
Д. Акинтола
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
0
Arda Cinkir
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
0
Mehmet Arslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
5
Сакей
10
10
Траоре
8
Акинтола
2
55
2-3-5
30
26
Канак
44
12
Акдаг
10
Мухаммед
11
Новиковас
10
Рикарду
4
5
88
99
92
Диуф
20
20
92
Диуф
8
Акинтола
7
Барбоза
7
Барбоза
8
Акинтола
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
20
Рибейру
20
Рибейру
26
Канак
53
53
26
Канак
5
17
Бассан
17
Бассан
5
11
Новиковас
3
3
11
Новиковас
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
10
Мухаммед
7
7
10
Мухаммед
Остались в запасе
Хатайспор
Эрзурумспор
0
Arda Cinkir
ЦФ
0
Mehmet Arslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
0
Arda Cinkir
ЦФ
0
Mehmet Arslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
Остались в запасе
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
57
Batuhan Unsal
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Хатайспор - Эрзурумспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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