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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Хатайспор
Аланьяспор - Хатайспор: обзор матча 04 октября 2020
Аланьяспор
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 4 тур
6 : 0
Завершен
Хатайспор
18'
Т. Бакасетас
24'
Давидсон
35'
А. Барейро
45+1'
Ф. Мубандже
67'
Давидсон
77'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Хатайспор
Замена
М. Пектемек
️️️️
Давидсон
84'
ГОЛ! 6:0!
Давидсон
Пас отдал
Х. Бабакар
77'
Замена
А. Гюлай
️️️️
Т. Бакасетас
76'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ф. Мубандже
76'
72'
Замена
А. Бупендза
️️️️
G. Karadeniz
71'
Замена
M. Aydın
️️️️
М. Диуф
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Барейро
68'
ГОЛ! 5:0!
Давидсон
67'
63'
Замена
A. Canli
️️️️
И. Сакей
57'
Желтая карточка
Д. Акинтола
49'
Желтая карточка
П. Сантос
46'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Э. Барбоза
46'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
S. Ilgaz
ГОЛ! 4:0!
Ф. Мубандже
Пас отдал
Давидсон
45'
+1
39'
Желтая карточка
Р. Абид
Желтая карточка
С. Учан
39'
Желтая карточка
Э. Караджа
36'
ГОЛ! 3:0!
А. Барейро
Пас отдал
Э. Караджа
35'
ГОЛ! 2:0!
Давидсон
24'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакасетас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
34
Akin Alkan
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
33
Цавеллас
24
6
Сиопис
48
Учан
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
1-5-4
1
Моанд
28
Сантос
7
Барбоза
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
5
Сакей
55
16
10
11
9
Бакасетас
3
Гюлай
3
Гюлай
9
Бакасетас
29
Мубандже
10
Бекироглу
10
Бекироглу
29
Мубандже
28
Барейро
15
Бабакар
15
Бабакар
28
Барейро
11
Давидсон
9
Пектемек
9
Пектемек
11
Давидсон
5
Сакей
23
23
5
Сакей
11
9
Бупендза
9
Бупендза
11
92
Диуф
20
20
92
Диуф
10
20
Рибейру
20
Рибейру
10
7
Барбоза
8
Акинтола
8
Акинтола
7
Барбоза
Остались в запасе
Аланьяспор
Хатайспор
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
34
Akin Alkan
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
4
Soner Ornek
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
4
Soner Ornek
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Аланьяспор - Хатайспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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