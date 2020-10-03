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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Ризеспор
Эрзурумспор - Ризеспор: обзор матча 03 октября 2020
Эрзурумспор
03.10.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Ризеспор
89'
Желтая карточка
G. Donsah
79'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
Желтая карточка
H. Hatipoğlu
79'
Замена
I. Sissoko
️️️️
G. Obertan
74'
Замена
M. Donald
️️️️
П. Бумаль
69'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
Р. Мухаммед
69'
60'
Замена
А. Дурак
️️️️
Y. Pehlivan
59'
Замена
Б. Самудио
️️️️
К. Михаляк
51'
Желтая карточка
Л. Реми
46'
Замена
G. Donsah
️️️️
Д. Эрдоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Эрзурумспор
12
Махамаду Ба
ОП
20
Mitchell Donald
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
2-1-4-3
30
26
Канак
44
20
Бумаль
17
Бассан
10
Мухаммед
11
Новиковас
12
Акдаг
4
5
77
4-4-2
23
Аккан
5
Мерья
17
Мельняк
0
55
27
Байано
21
Эрдоган
10
Болдрин
66
Дилавер
77
Михаляк
14
Реми
4
3
3
4
10
Мухаммед
7
7
10
Мухаммед
20
Бумаль
20
20
20
Бумаль
21
Эрдоган
30
30
21
Эрдоган
0
5
Дурак
5
Дурак
0
77
Михаляк
81
Самудио
81
Самудио
77
Михаляк
Остались в запасе
Эрзурумспор
Ризеспор
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
12
Махамаду Ба
ОП
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
12
Махамаду Ба
ОП
88
Osman Çelik
ЦФ
Остались в запасе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Эрзурумспор - Ризеспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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