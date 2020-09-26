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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Эрзурумспор
Кайсериспор - Эрзурумспор: обзор матча 26 сентября 2020
Кайсериспор
26.09.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Эрзурумспор
82'
П. Энрике (П)
42'
Р. Мухаммед
45+3'
А. Новиковас
90+4'
I. Sissoko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Эрзурумспор
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
I. Sissoko
Пас отдал
G. Obertan
85'
Замена
I. Sissoko
️️️️
А. Новиковас
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Энрике
82'
80'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
Р. Мухаммед
Замена
З. Квржич
️️️️
M. Çelik
68'
63'
Замена
M. Donald
️️️️
Э. Бассан
Желтая карточка
П. Энрике
48'
Замена
П. Энрике
️️️️
И. Парлак
46'
Замена
C. Sapunaru
️️️️
А. Леннон
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Новиковас
Пас отдал
Э. Бассан
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаммед
37'
Желтая карточка
A. Mina
28'
Желтая карточка
H. Hatipoğlu
26'
Желтая карточка
К. Канак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Эрзурумспор
12
Махамаду Ба
ОП
20
Mitchell Donald
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
2-3-2-3
1
4
Коловециос
3
Субаши
3
Аттама
15
Кампаньяро
13
Лопеш
8
12
Леннон
23
Парлак
88
9
Канга
2-1-4-3
30
26
Канак
44
20
Бумаль
12
Акдаг
17
Бассан
11
Новиковас
10
Мухаммед
4
5
77
12
Леннон
22
22
12
Леннон
88
20
Квржич
20
Квржич
88
23
Парлак
7
Энрике
7
Энрике
23
Парлак
11
Новиковас
3
3
11
Новиковас
10
Мухаммед
7
7
10
Мухаммед
17
Бассан
20
20
17
Бассан
Остались в запасе
Кайсериспор
Эрзурумспор
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
79
Яв Ака
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
12
Махамаду Ба
ОП
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
79
Яв Ака
ЦП
26
Ilhan Depe
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
12
Махамаду Ба
ОП
88
Osman Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Кайсериспор - Эрзурумспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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