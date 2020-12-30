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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 30 декабря 2020
Атлетико
30.12.2020, среда, 21:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
20'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
88'
Замена
Д. Финн
️️️️
Д. Тимор
Желтая карточка
Х. Хименес
84'
83'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Замена
Х. Хименес
️️️️
Л. Суарес
80'
75'
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
71'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Т. Лемар
71'
69'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Мата
Замена
С. Ньигес
️️️️
Ш. Врсалько
57'
Желтая карточка
С. Савич
26'
24'
Желтая карточка
Анхель
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Я. Карраско
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
David Alba
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
18
Фелипе
15
Савич
22
Эрмосо
24
Врсалько
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
79
Феликс
9
Суарес
3-3-1-1-2
1
Янес
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
2
Иглесиас
24
Тимор
17
Кукурелья
88
Максимович
20
Портильо
17
Мата
9
Анхель
9
Суарес
20
Хименес
20
Хименес
9
Суарес
18
Лемар
34
Торрейра
34
Торрейра
18
Лемар
24
Врсалько
8
Ньигес
8
Ньигес
24
Врсалько
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
24
Тимор
30
Финн
30
Финн
24
Тимор
17
Мата
20
Унал
20
Унал
17
Мата
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
28
David Alba
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
28
David Alba
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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