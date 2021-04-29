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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Брага
Маритиму - Брага: обзор матча 29 апреля 2021
Маритиму
29.04.2021, четверг, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Брага
76'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Брага
Желтая карточка
J. Correa
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Р. Орта
Замена
А. Каро
️️️️
Р. Гитан
88'
Замена
F. Bambock
️️️️
Р. Сантос
87'
83'
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Шпорар
83'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
Р. Гитан
80'
78'
Замена
А. Руис
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таго
76'
Желтая карточка
К. Винк
71'
Замена
М. Гермес
️️️️
Ф. Шина
67'
65'
Замена
Франсержио
️️️️
А. Мусрати
65'
Замена
Р. Орта
️️️️
Н. Гайтан
63'
Желтая карточка
А. Мусрати
Замена
J. Correa
️️️️
Э. Коста
56'
Желтая карточка
Ф. Шина
42'
Желтая карточка
Л. Андраде
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Али Алипур
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Брага
1
Матеус
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
0
J. Correa
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Абедзаде
15
Сантос
5
Зайнадине
45
Шина
2
Винк
5
Андраде
6
Пеладжо
99
Гитан
12
Коста
95
Таго
9
Алипур
4-2-2-2
1
Матеус
47
Эшгайю
3
Тормена
6
Секейра
4
Родригеш
10
Гайтан
73
Мусрати
8
Каштру
13
Галено
12
Пиазон
99
Шпорар
99
Гитан
2
Каро
2
Каро
99
Гитан
45
Шина
22
Гермес
22
Гермес
45
Шина
15
Сантос
12
12
15
Сантос
12
Коста
0
0
12
Коста
10
Гайтан
21
Орта
21
Орта
10
Гайтан
73
Мусрати
15
Франсержио
15
Франсержио
73
Мусрати
8
Каштру
7
Новейш
7
Новейш
8
Каштру
12
Пиазон
9
Руис
9
Руис
12
Пиазон
99
Шпорар
17
Фонте
17
Фонте
99
Шпорар
Остались в запасе
Маритиму
Брага
23
Tim Soderstrom
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ОП
27
Charles
ВР
7
Ruben Macedo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
26
Кристиан Борха
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
23
Tim Soderstrom
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ОП
27
Charles
ВР
7
Ruben Macedo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Маритиму - Брага
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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