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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Спортинг
Брага - Спортинг: обзор матча 25 апреля 2021
Брага
25.04.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
81'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Спортинг
90'
+6
Желтая карточка
А. Адан
90'
+4
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
Р. Эшгайю
90'
+4
90'
+1
Замена
Г. Плата
️️️️
Н. Мендеш
Замена
Р. Фонте
️️️️
Галено
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Нуньес
Пас отдал
П. Порро
Желтая карточка
А. Орта
78'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
78'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Орта
78'
76'
Желтая карточка
Т. Томаш
Замена
А. Орта
️️️️
Н. Гайтан
68'
Замена
А. Мусрати
️️️️
А. Каштру
67'
Желтая карточка
Н. Гайтан
64'
64'
Замена
М. Рейс
️️️️
Ж. Мариу
64'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Гонсалвеш
46'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Паулинью
46'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Сантуш
18'
Вторая желтая
Г. Инасиу
Желтая карточка
Франсержио
17'
10'
Желтая карточка
Г. Инасиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
4-2-3-1
1
Матеус
3
Тормена
34
Силва
6
Секейра
47
Эшгайю
15
Франсержио
10
Гайтан
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Руис
3-3-2-2
1
Адан
25
Инасиу
3
Феддаль
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
23
Мариу
11
Сантуш
26
Паулинью
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
10
Гайтан
6
Орта
6
Орта
10
Гайтан
8
Каштру
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Каштру
13
Галено
17
Фонте
17
Фонте
13
Галено
Орта
12
Пиазон
12
Пиазон
Орта
28
Гонсалвеш
8
Томаш
8
Томаш
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
13
Нету
13
Нету
11
Сантуш
23
Мариу
2
Рейс
2
Рейс
23
Мариу
26
Паулинью
27
Нуньес
27
Нуньес
26
Паулинью
25
Мендеш
19
Плата
19
Плата
25
Мендеш
Остались в запасе
Брага
Спортинг
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брага - Спортинг
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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