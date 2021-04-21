Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Риу Аве
Маритиму - Риу Аве: обзор матча 21 апреля 2021
Маритиму
21.04.2021, среда, 19:00
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
12'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Риу Аве
81'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Ч. Жеральдеш
81'
Замена
R. Meshino
️️️️
F. Coentrão
Замена
R. Macedo
️️️️
Р. Гитан
73'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Р. Сантос
73'
Желтая карточка
Ж. Таго
64'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Ж. Таго
64'
Замена
F. Bambock
️️️️
П. Пеладжо
64'
Замена
J. Correa
️️️️
Э. Коста
64'
58'
Замена
J. Brandão
️️️️
К. Манэ
58'
Замена
Савио
️️️️
R.
46'
Замена
A. Cruz
️️️️
Пеле
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таго
Пас отдал
А. Алипур
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Али Алипур
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Маритиму
27
Charles
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
0
J. Correa
ЦП
23
Tim Soderstrom
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
45
Leandro Silva
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Абедзаде
15
Сантос
5
Зайнадине
45
Шина
2
Винк
5
Андраде
6
Пеладжо
99
Гитан
95
Таго
12
Коста
9
Алипур
4-3-3
1
12
Пинту
6
Гуга
21
Боревкович
33
Сантос
8
25
Пеле
12
Жеральдеш
19
20
Карлос Манэ
0
15
Сантос
5
Ирмер
5
Ирмер
15
Сантос
6
Пеладжо
12
12
6
Пеладжо
12
Коста
0
0
12
Коста
95
Таго
9
Пиньо
9
Пиньо
95
Таго
99
Гитан
7
7
99
Гитан
20
Карлос Манэ
21
21
20
Карлос Манэ
0
8
8
0
25
Пеле
7
7
25
Пеле
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
12
Жеральдеш
19
16
Савио
16
Савио
19
Остались в запасе
Маритиму
Риу Аве
23
Tim Soderstrom
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
Главный тренер
Даниэль Рамос
45
Leandro Silva
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
23
Tim Soderstrom
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
Остались в запасе
45
Leandro Silva
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
22
LÃ©o
ЦФ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Маритиму - Риу Аве
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
Новости команд
Все
Маритиму
Риу Аве
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+