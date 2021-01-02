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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Брага
Спортинг - Брага: обзор матча 02 января 2021
Спортинг
02.01.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 0
Завершен
Брага
54'
П. Гонсалвеш
78'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Брага
Желтая карточка
М. Нуньес
90'
+2
88'
Желтая карточка
Матеус
82'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Галено
Желтая карточка
П. Порро
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Нуньес
78'
Замена
М. Нуньес
️️️️
П. Гонсалвеш
71'
64'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Ж. Новейш
58'
Желтая карточка
А. Мусрати
Замена
Табата
️️️️
Н. Сантуш
57'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Т. Томаш
57'
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Н. Сантуш
54'
52'
Желтая карточка
Р. Силва
37'
Желтая карточка
Галено
Желтая карточка
Антунеш
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Брага
1
Матеус
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
73
Ze Pedro
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
13
Нету
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
28
Гонсалвеш
23
Мариу
11
Сантуш
8
Томаш
4-3-2-1
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Секейра
6
Роланду
34
Силва
15
Франсержио
7
Новейш
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
26
Паулинью
11
Сантуш
10
Табата
10
Табата
11
Сантуш
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
8
Томаш
99
Шпорар
99
Шпорар
8
Томаш
13
Галено
7
Шеттине
7
Шеттине
13
Галено
7
Новейш
45
Медейрос
45
Медейрос
7
Новейш
Остались в запасе
Спортинг
Брага
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
73
Ze Pedro
ЦФ
21
Родригу Гомеш
ЦП
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Остались в запасе
73
Ze Pedro
ЦФ
21
Родригу Гомеш
ЦП
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Спортинг - Брага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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