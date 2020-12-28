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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Маритиму
Риу Аве - Маритиму: обзор матча 28 декабря 2020
Риу Аве
28.12.2020, понедельник, 21:45
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 3
Завершен
Маритиму
50'
Ж. Таго
63'
Ж. Таго
75'
М. Гермес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Маритиму
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Ирмер
89'
Замена
M.
️️️️
Р. Пиньо
89'
Замена
Ф. Шина
️️️️
М. Гермес
Замена
R. Meshino
️️️️
Пеле
88'
76'
Замена
Э. Коста
️️️️
Р. Гитан
75'
ГОЛ! 0:3!
М. Гермес
Пас отдал
Р. Гитан
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
И. Пинту
74'
71'
Замена
Л. Африко
️️️️
Р. Сантос
Желтая карточка
Пеле
67'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
T.
64'
Замена
B. Moreira
️️️️
А. Перейра
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Таго
Пас отдал
К. Винк
50'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таго
43'
Желтая карточка
Зайнадине
Желтая карточка
T.
36'
Желтая карточка
Т. Боревкович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
24
Педру Амарал
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
25
Пеле
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Риу Аве
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Маритиму
44
Лукас Африко
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
44
Андре Телеш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
17
Milson
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
4-2-4
1
24
Амарал
21
Боревкович
12
Пинту
33
Сантос
8
25
Пеле
95
Перейра
20
20
Карлос Манэ
10
Дала
3-3-1-1-2
1
Абедзаде
2
Винк
5
Зайнадине
15
Сантос
5
Андраде
5
Ирмер
22
Гермес
12
99
Гитан
9
Пиньо
95
Таго
25
Пеле
8
8
25
Пеле
8
21
Ямбор
21
Ямбор
8
12
Пинту
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
12
Пинту
95
Перейра
9
9
95
Перейра
15
Сантос
44
Африко
44
Африко
15
Сантос
9
Пиньо
17
17
9
Пиньо
22
Гермес
45
Шина
45
Шина
22
Гермес
99
Гитан
12
Коста
12
Коста
99
Гитан
Остались в запасе
Риу Аве
Маритиму
11
Габриэлзиньо
ЛВ
22
LÃ©o
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
11
Габриэлзиньо
ЛВ
22
LÃ©o
ЦФ
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Риу Аве - Маритиму
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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